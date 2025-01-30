Окупанти шантажують людей похилого віку на ТОТ, - ЦНС

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З нового року російська окупаційна влада повністю припинила виплату щомісячного пенсійного забезпечення особам, які не отримали паспорт РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

У ЦНС зазначили, що видаючи паспорти РФ, окупанти переслідують головну ціль - представляти жителів окупованих територій, як "громадян Росії", виправдовувати свої злочини перед міжнародною спільнотою.

Окупанти таким чином незаконно здобувають доступ до персональних даних місцевого населення, "щоб посилювати контроль та придушувати спротив українського підпілля".

Подібні заходи Кремля є черговим доказом злочинної політики, яка спрямована на позбавлення українців їхніх прав та свобод, наголосили в ЦНС.

Нагадаємо,у 2025 році окупанти також планують позбавити права на проживання українців, що не мають громадянство Росії.