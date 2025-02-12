Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

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Станом на ранок середи, 12 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Окрім того, станом на 6:00 відомо, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.



За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

Як відомо, російський флот протягом тривалого часу не має можливості здійснювати мінування Чорного моря. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили російський літак Су-25 та уразили ворожий гелікоптер Мі-8.