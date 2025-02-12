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12 февраля 2025, 07:30

Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

12 февраля 2025, 07:30
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иллюстративное фото: росСМИ
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По состоянию на утро среды, 12 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Кроме того, по состоянию на шесть часов известно, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 1 судно, двигавшееся из пролива Босфор.

Как известно, российский флот в течение длительного времени не имеет возможности осуществлять минирование Черного моря . Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.

Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8.

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