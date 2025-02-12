Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро среды, 12 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Кроме того, по состоянию на шесть часов известно, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 1 судно, двигавшееся из пролива Босфор.
Как известно, российский флот в течение длительного времени не имеет возможности осуществлять минирование Черного моря . Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.
Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8.