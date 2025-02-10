В Україні прогнозують ожеледицю на дорогах

фото: pixabay

В Україні 11 та 12 лютого буде без опадів. На дорогах північно-східної частини місцями прогнозується ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У вівторок вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.

В Києві 11 лютого вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 11 лютого найвища температура була зафіксована на позначці +8,8° в 1958 та 1997 роках, найнижча – на позначці -25,0° в 1909 році.

У середу в Україні вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах до 15° морозу, в Криму 3-8° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, у західних та південних областях 0-5° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві 12 лютого вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря. Вона суттєво погіршить якість атмосфери в багатьох регіонах країни.