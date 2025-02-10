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10 февраля 2025, 17:46

В Украине прогнозируют гололедицу на дорогах

10 февраля 2025, 17:46
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фото: pixabay
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В Украине 11 и 12 февраля без осадков. На дорогах северо-восточной части местами прогнозируется гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Во вторник ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве 11 февраля ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 11 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке +8,8 в 1958 и 1997 годах, самая низкая – на отметке -25,0 в 1909 году.

В среду на Украине ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах до 15° мороза, в Крыму 3-8° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных и южных областях 0-5° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве 12 февраля ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину накроет облако загрязненного воздуха. Она значительно ухудшит качество атмосферы во многих регионах страны.

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