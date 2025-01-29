У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, - ВМС
В акваторії Чорного моря станом на 6:00 зафіксовано ворожий корабель, який не є ракетоносієм
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас Середземному морі - шість ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
Зазначається також, що за добу окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли два судна, одне з них продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з яких вісім йшло з протоки Босфор.
Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області виявили та зібрали мазут, який витік через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці.
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