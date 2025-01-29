У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, - ВМС

ілюстративне фото з відкритих джерел

В акваторії Чорного моря станом на 6:00 зафіксовано ворожий корабель, який не є ракетоносієм

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас Середземному морі - шість ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Зазначається також, що за добу окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли два судна, одне з них продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з яких вісім йшло з протоки Босфор.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області виявили та зібрали мазут, який витік через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці.

