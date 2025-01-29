В Черном море находится один вражеский корабль, - ВМС

иллюстративное фото из открытых источников

В акватории Черного моря по состоянию на 6:00 зафиксирован вражеский корабль, не являющийся ракетоносителем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время Средиземное море - шесть вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Отмечается также, что за сутки оккупированным Керченским проливом до Черного моря прошли два судна, одно из них продолжило движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря – 10 судов, из которых восемь уходило из пролива Босфор.

Напомним, на прошлой неделе в Одесской области обнаружили и собрали мазут, вытекавший из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.