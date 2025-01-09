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09 січня 2025, 16:42

Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

09 січня 2025, 16:42
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ілюстративне фото: Facebook
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Верховна рада підтримала продовження до 1 березня 2025 року строку для добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ)

Про це у своєму повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, інформує RegioNews.

Йдеться про законопроєкт №12076. За нього проголосували 298 народних депутатів, 21 депутат утримався.

"Верховна Рада продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати 3 доби для відновлення його на службі, як це і було попередні 2 місяці. Але всім тим, хто думає що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту – то цього не буде", – повідомила народна депутатка Соломія Бобровська.

Вона також припускає повернення кримінального покарання за здійснення першого СЗЧ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ.

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