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10 січня 2025, 08:13

Атака "шахедів": у Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку

10 січня 2025, 08:13
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі 10 січня у Соломʼянському районі Києва сталося падіння уламків ворожого дрона на багатоповерховий будинок

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними – без постраждалих

"Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", – додав посадовець.

Нагадаємо, вдень 9 січня російські військові вдарили по Харкову безпілотниками типу "Молнія".

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