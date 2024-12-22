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22 декабря 2024, 11:49

Россияне запустили по Украине баллистику и 103 дрона: как отработала ПВО

22 декабря 2024, 11:49
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 22 декабря российская армия атаковала Украину баллистикой и 103 дронами. Украинские защитники сбили половину из запущенных БПЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов", – говорится в сообщении.

Оккупанты запускали беспилотники из направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

"Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области", – отметили военные.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 52 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно утраченные (без негативных последствий) один БПЛА полетел в направлении Беларуси.

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан. Предварительно – без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, ночью 22 декабря обломки "Шахеда" упали на 25-этажку в Броварах, возник пожар.

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