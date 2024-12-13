Отключения света 14 декабря: графики будут действовать почти все сутки

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В субботу, 14 декабря, графики почасовых отключений света для населения будут действовать с 00:00 до 22:00. Энергетики будут применять одну и две очереди отключений потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Так, 14 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей: 00:00-13:00 - одна очередь отключений; 13:00-17:00 – две очереди отключений; 17:00-22:00 - одна очередь отключений;

для промышленности и бизнеса: 00:00-24:00 – применение графиков ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре", — говорится в сообщении.

Энергетики просят потребителей не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, большинство блоков украинских АЭС снизили мощность в ходе массированной ракетной атаки России 13 декабря.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.