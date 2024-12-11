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Правоохоронці викрили групу працівників "Укрзалізниці", які незаконно заробляли мільйони гривень на перепродажі квитків на потяги міжнародного сполучення, користуючись підвищеним попитом на такі квитки. Наразі підозру отримали 10 фігурантів



Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Бізнес на квитках" організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський філії "Пасажирська компанія". До схеми він залучив свого заступника, інструкторів поїзних бригад та начальників міжнародних потягів.

Фігуранти систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не були доступними у системі продажу квитків. Також реалізовували вільні місця за ціною 300-500 євро за квиток на потяг Київ–Варшава, тоді як офіційна вартість складала 3700 гривень. Гроші пасажири платили "на руки" начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

Крім того, до впровадження "Укрзалізницею" системи верифікації пасажирів через застосунок "Дія.Підпис", зловмисники скуповували квитки для подальшого перепродажу напередодні відправлення потяга.

Схема діяла на маршрутах Київ–Варшава, Київ–Хелм, Дніпро–Київ–Хелм, Київ–Перемишль, Київ–Кишинів та інших міжнародних напрямках.

Правоохоронці задокументували діяльність цих схем з січня по червень 2024 року. Отримані кошти учасники розподіляли між собою.

За попередніми підрахунками, через необлікований продаж квитків "Укрзалізниця" втратила понад 73 млн грн прибутку.

Під час понад 80 обшуків правоохоронці вилучили гроші в національній та іноземній валюті на суму майже 5 млн грн, автомобілі, чорнові записи, документи, мобільні телефони та інші докази.

Підозрюваним інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також зловживання службовим становищем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обшуки Нацполіції по цій справі. Правоохоронці проводять слідчі дії за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу Укрзалізниці.