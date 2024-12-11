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Правоохранители разоблачили группу работников "Укрзализныци", которые незаконно зарабатывали миллионы гривен на перепродаже билетов на поезда международного сообщения, пользуясь повышенным спросом на такие билеты. Подозрение получили 10 фигурантов



Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"Бизнес на билетах" организовал глава Первичного профсоюзной организации Вагонного участка станции Киев-Пассажирский филиал "Пассажирская компания". К схеме он привлек своего заместителя, инструкторов поездных бригад и начальников международных поездов.

Фигуранты систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не были доступны в системе продажи билетов. Также продавали свободные места по цене 300-500 евро за билет на поезд Киев-Варшава, в то время как официальная стоимость составляла 3700 гривен. Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

Кроме того, до внедрения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через приложение "Дія.Подпись", злоумышленники скупали билеты для последующей перепродажи накануне отправления поезда.

Схема действовала на маршрутах Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр-Киев-Хелм, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев и других международных направлениях.

Правоохранители задокументировали деятельность этих схем с января по июнь 2024 года. Вырученные средства участники распределяли между собой.

По предварительным подсчетам, из-за неучтенной продажи билетов "Укрзализныця" потеряла более 73 млн грн прибыли.

В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документы, мобильные телефоны и другие доказательства.

Подозреваемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, участие в ней, а также злоупотребление служебным положением (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось об обысках Нацполиции по этому делу. Правоохранители проводят следственные действия по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения Укрзализныци.