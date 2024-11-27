фото: Центр протидії корупції

Співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого викрили на хабарі в 60 тисяч доларів, засудили до 10 років тюрми

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

У співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів, що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях.

Його також позбавили військового звання "полковник" та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Щербаковского затримали в липні 2022 року. За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також за неперешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти.

Співробітник СБУ зробив "пропозицію" підприємцю-власнику техніки, а той про це звернувся із відповідною заявою до НАБУ.

Нагадаємо, експравоохоронець із Одеси вимагав 60 тис. доларів хабаря, видаючи себе за працівника ДБР. Зловмисників затримали.