Хабар у 60 тисяч доларів: співробітника СБУ відправили за ґрати
Співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого викрили на хабарі в 60 тисяч доларів, засудили до 10 років тюрми
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.
У співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів, що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях.
Його також позбавили військового звання "полковник" та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.
Щербаковского затримали в липні 2022 року. За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також за неперешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти.
Співробітник СБУ зробив "пропозицію" підприємцю-власнику техніки, а той про це звернувся із відповідною заявою до НАБУ.
Нагадаємо, експравоохоронець із Одеси вимагав 60 тис. доларів хабаря, видаючи себе за працівника ДБР. Зловмисників затримали.