фото: Центр противодействия коррупции

Сотрудника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Сергея Щербаковского, разоблаченного на взятке в 60 тысяч долларов, приговорили к 10 годам тюрьмы

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

У сотрудника СБУ также конфисковали криптовалюту на сумму более 58 тысяч долларов, которая находится на разных мультивалютных криптокошельках.

Его также лишили воинского звания "полковник" и права занимать должности в правоохранительных органах сроком 3 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Щербаковского задержали в июле 2022 года. По данным следствия, 60 тысяч долларов он требовал за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования угона электроэнергии на востоке Украины, а также за непрепятствование в ведении бизнеса по добыче криптовалюты.

Сотрудник СБУ сделал "предложение" предпринимателю-собственнику техники, а тот об этом обратился с соответствующим заявлением в НАБУ.

Напомним, эксправохранитель из Одессы требовал 60 тыс. долларов взятки, выдавая себя за работника ГБР. Злоумышленников задержали.