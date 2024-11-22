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Станом на ранок 22 листопада у Чорному морі росіяни тримають 28 кораблів, з яких 6 є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 23 ракет

Про це передає RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі 28 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, впродовж 21 листопада російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, 8 крилатих ракет і 32 одиниці автомобільної техніки.