В течение суток украинская ПВО сбила более 60 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 22 ноября российская армия атакует Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили более 60 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из российского Орла. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 114 воздушных целей противника.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах. 41 беспилотник — локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии и Беларуси", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, боевая работа продолжается. В настоящее время четыре вражеских БпЛА фиксируют в воздушном пространстве Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, восемь крылатых ракет и 32 единицы автомобильной техники.