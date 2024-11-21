Танки, ББМ та станції РЕБ: контррозвідники СБУ знищили 67 одиниць важкого озброєння окупантів
Воїни з департаменту військової контррозвідки СБУ нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Лише останнім часом їм вдалося відмінусувати:
- 11 танків;
- 27 ББМ;
- 2 БМП, 2 БТР та 1 МТ-ЛБ;
- 20 артсистем і 2 РСЗВ БМ-21 "Град";
- ЗРК "Стріла-10" і ЗУ-23-2.
Крім того, знищені:
- супутниковий комплекс РЕБ "Піка-С", 2 станції РЕБ "Поле-21" та антену РЕБ "Поле-21";
- РЛС "Подлет К-1" та РЛС "Небо-М";
- 39 вогневих позицій та укріплень;
- 72 одиниці військового транспорту та інженерної техніки;
- 5 мінометів;
- 12 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами тощо.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.
Також прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на окупантів під Вовчанськом.
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