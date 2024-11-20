фото: ГУР

Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Ворог розсилає повідомлення нібито від імені української розвідки про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по містах Україні вдень 20 листопада

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідники попереджають, що повідомлення, яке поширюють у месенджерах та соцмережах, – фейк. До того ж містить типові для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", — закликали у ГУР.

У розвідці наголосили, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але й треба не піддаватися панічним настроям.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада російська армія атакувала Україну 122 ударними БпЛА, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і ракетою С-300. Сили ППО збили 56 ворожих дронів і дві авіаційні ракети.