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Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Враг рассылает сообщения якобы от имени украинской разведки об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по городам Украины днем 20 ноября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки.

Разведчики предупреждают, что сообщение, распространяемое в мессенджерах и соцсетях, – фейк. К тому же содержит обычные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки.

"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими", — призвали в ГУР.

В разведке подчеркнули, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, но и нужно не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, в ночь на 20 ноября российская армия атаковала Украину 122 ударными БпЛА, 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и ракетой С-300. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов и две авиационные ракеты.