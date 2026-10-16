У Запоріжжі ворожий дрон поцілив у підприємство: сталася масштабна пожежа
Пізно ввечері 15 жовтня ворог завдав удару безпілотником по приватному підприємству у Запоріжжі
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та ДСНС, передає RegioNews.
На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 500 кв. метрів.
Гасіння пожежі ускладнювалося постійною загрозою повторних атак, через що надзвичайники тимчасово призупиняли роботу.
На щастя, постраждалих немає. Інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо, вночі 16 жовтня Тернопільська область зазнала чергової атаки російських військ. Ворог двічі атакував місто Чортків, завдавши ударів по виробничому підприємству.
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