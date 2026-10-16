Через атаку РФ Луцьк залишився без електропостачання

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Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає RegioNews.

За його словами, через ворожу атаку в місті зникло електропостачання. Наразі комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Разумовський закликав жителів міста перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.

"Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", – наголосив він.

Інформація щодо відновлення електропостачання наразі уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські БпЛА атакували Волинь, уламки одного із них влучили в лінії електропередач. Повідомлялось, що в місті є перебої з електро- та водопостачанням.