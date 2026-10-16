Через атаку РФ Луцьк залишився без електропостачання
Уранці 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання внаслідок атаки російських безпілотників
Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає RegioNews.
За його словами, через ворожу атаку в місті зникло електропостачання. Наразі комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.
Разумовський закликав жителів міста перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.
"Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", – наголосив він.
Інформація щодо відновлення електропостачання наразі уточнюється.
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня російські БпЛА атакували Волинь, уламки одного із них влучили в лінії електропередач. Повідомлялось, що в місті є перебої з електро- та водопостачанням.