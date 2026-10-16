На Харківщині через обстріли РФ постраждали четверо людей

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілів в Ізюмі постраждали четверо людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, вибухових поранень зазнали жінки віком 105 і 58 років та 50-річний чоловік. Ще одна жінка, 71 року, отримала гостру реакцію на стрес.

Для ударів по Харківщині російські війська застосували 14 керованих авіабомб (КАБ), одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та два FPV-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

Зокрема, у селищі Золочів Богодухівського району пошкоджено приватний будинок, а в селі Гнилиця Перша Куп’янського району – 20 приватних будинків і дві адміністративні будівлі.

В Ізюмі Ізюмського району пошкоджено 56 приватних і чотири багатоквартирні будинки, автомобіль та електромережі. У селі Хотімля Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, пізно ввечері 15 жовтня ворог завдав удару безпілотником по приватному підприємству у Запоріжжі. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 500 кв. метрів.