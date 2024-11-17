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17 листопада 2024, 08:20

Підтримка українського війська є головним пріоритетом партії "Слуга Народу", – Олена Шуляк

17 листопада 2024, 08:20
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фото: sluga-narodu.com
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Максимальна підтримка Сил оборони є головним пріоритетом партії "Слуга Народу". Саме тому політична сила на всіх рівнях стабільно й системно спрямовує зусилля на перемогу України

Про це заявила очільниця партії та нардеп Олена Шуляк.

Протягом повномасштабної війни "Слуга Народу" направила на українську армію понад 400 млн грн. На цю суму закупили зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", а також придбали 2000 систем РЕБ. Уся ця техніка вже давно воює на фронті.

"Від початку повномасштабної війни партія "Слуга Народу" переглянула свої пріоритети, що дало змогу економити значні кошти щорічного державного фінансування й надалі спрямовувати їх на підтримку військових і перемогу України. Ми – єдина політична сила, яка в такий спосіб допомагає фронту. Акцентую: 400 млн грн виділено на армію, ще 49 млн грн зекономлених коштів ми повернули в державний бюджет", – говорить Олена Шуляк.

Вона додає, що так само в усіх питаннях, які стосуються допомоги Силам оборони, активну позицію завжди проявляють депутати й актив у регіонах, які не просто одностайно підтримують у своїх місцевих радах виділення коштів на оборону, а й самі часто ініціюють і просувають такі рішення

Так, уже понад 16,5 млрд грн було виділено на потреби Сил оборони України з бюджетів областей, районів і громад по всій країні саме за ініціативи депутатів партії "Слуга Народу". Водночас зі свого боку партійці за власної ініціативи передають війську напряму необхідну різносторонню допомогу. Зокрема це:

  • майже 4 000 одиниць різного транспорту;
  • біля 4 000 дронів різного типу;
  • понад 3 500 генераторів;
  • 140 старлінків;
  • майже 100 000 одиниць амуніції на суму 100 млн грн.
Україна війна політика Слуга народа партія ЗСУ Олена Шуляк фронт
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