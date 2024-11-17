Підтримка українського війська є головним пріоритетом партії "Слуга Народу", – Олена Шуляк

фото: sluga-narodu.com

Максимальна підтримка Сил оборони є головним пріоритетом партії "Слуга Народу". Саме тому політична сила на всіх рівнях стабільно й системно спрямовує зусилля на перемогу України

Про це заявила очільниця партії та нардеп Олена Шуляк.

Протягом повномасштабної війни "Слуга Народу" направила на українську армію понад 400 млн грн. На цю суму закупили зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", а також придбали 2000 систем РЕБ. Уся ця техніка вже давно воює на фронті.

"Від початку повномасштабної війни партія "Слуга Народу" переглянула свої пріоритети, що дало змогу економити значні кошти щорічного державного фінансування й надалі спрямовувати їх на підтримку військових і перемогу України. Ми – єдина політична сила, яка в такий спосіб допомагає фронту. Акцентую: 400 млн грн виділено на армію, ще 49 млн грн зекономлених коштів ми повернули в державний бюджет", – говорить Олена Шуляк.

Вона додає, що так само в усіх питаннях, які стосуються допомоги Силам оборони, активну позицію завжди проявляють депутати й актив у регіонах, які не просто одностайно підтримують у своїх місцевих радах виділення коштів на оборону, а й самі часто ініціюють і просувають такі рішення

Так, уже понад 16,5 млрд грн було виділено на потреби Сил оборони України з бюджетів областей, районів і громад по всій країні саме за ініціативи депутатів партії "Слуга Народу". Водночас зі свого боку партійці за власної ініціативи передають війську напряму необхідну різносторонню допомогу. Зокрема це: