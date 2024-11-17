Поддержка украинской армии является главным приоритетом партии "Слуга Народа", – Елена Шуляк

фото: sluga-narodu.com

Об этом заявила глава партии и нардеп Елена Шуляк.

В течение полномасштабной войны "Слуга Народа" централизовано направила на украинскую армию более 400 млн грн. На эту сумму закупили, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", а также приобрели 2000 систем РЭБ. Вся эта техника давно воюет на фронте.

"С начала полномасштабной войны партия "Слуга Народа" пересмотрела свои приоритеты, что позволило экономить значительные средства ежегодного государственного финансирования и в дальнейшем направлять их на поддержку военных и победу Украины. Мы – единственная политическая сила, которая таким образом помогает фронту. Акцентирую: 400 млн грн выделено на армию, еще 49 млн грн сэкономленных средств мы вернули в государственный бюджет", – говорит Елена Шуляк.

Она добавляет, что также во всех вопросах, касающихся помощи Силам обороны, активную позицию всегда проявляют депутаты и актив в регионах, которые не просто единогласно поддерживают в своих местных советах выделение средств на оборону, но и сами часто инициируют и продвигают такие решения.

Так, уже более 16,5 млрд грн было выделено на нужды Сил обороны Украины из бюджетов областей, районов и громад по всей стране именно по инициативе депутатов партии "Слуга Народа". В то же время со своей стороны партийцы по собственной инициативе передают войску напрямую необходимую разностороннюю помощь. В частности это:

• около 4 000 единиц различного транспорта;

• около 4 000 дронов разного типа;

• более 3500 генераторов;

• 140 старлинков;

• около 100 000 единиц амуниции на сумму 100 млн грн.