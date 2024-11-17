14:21  16 ноября
Под Луцком грузовик насмерть сбил женщину: 20-летний водитель был пьян
11:44  16 ноября
Пограничники уничтожили российский триколор, который ДРГ вывесила на Черниговщине
09:46  16 ноября
На Закарпатье задержали хромого киевлянина, чудом исцелившегося вблизи Словакии
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2024, 08:20

Поддержка украинской армии является главным приоритетом партии "Слуга Народа", – Елена Шуляк

17 ноября 2024, 08:20
Читайте також українською мовою
фото: sluga-narodu.com
Читайте також
українською мовою

Максимальная поддержка Сил обороны является главным приоритетом партии "Слуга Народа". Поэтому политическая сила на всех уровнях стабильно и системно направляет усилия на победу Украины

Об этом заявила глава партии и нардеп Елена Шуляк.

В течение полномасштабной войны "Слуга Народа" централизовано направила на украинскую армию более 400 млн грн. На эту сумму закупили, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", а также приобрели 2000 систем РЭБ. Вся эта техника давно воюет на фронте.

"С начала полномасштабной войны партия "Слуга Народа" пересмотрела свои приоритеты, что позволило экономить значительные средства ежегодного государственного финансирования и в дальнейшем направлять их на поддержку военных и победу Украины. Мы – единственная политическая сила, которая таким образом помогает фронту. Акцентирую: 400 млн грн выделено на армию, еще 49 млн грн сэкономленных средств мы вернули в государственный бюджет", – говорит Елена Шуляк.

Она добавляет, что также во всех вопросах, касающихся помощи Силам обороны, активную позицию всегда проявляют депутаты и актив в регионах, которые не просто единогласно поддерживают в своих местных советах выделение средств на оборону, но и сами часто инициируют и продвигают такие решения.

Так, уже более 16,5 млрд грн было выделено на нужды Сил обороны Украины из бюджетов областей, районов и громад по всей стране именно по инициативе депутатов партии "Слуга Народа". В то же время со своей стороны партийцы по собственной инициативе передают войску напрямую необходимую разностороннюю помощь. В частности это:

• около 4 000 единиц различного транспорта;

• около 4 000 дронов разного типа;

• более 3500 генераторов;

• 140 старлинков;

• около 100 000 единиц амуниции на сумму 100 млн грн.

Украина война политика Слуга народа партия ВСУ Елена Шуляк фронт
Литовская армия будет перенимать военный опыт Харьковской области
16 ноября 2024, 17:38
За последние три года "Слуга Народа" продемонстрировала значительный рост в регионах, – Елена Шуляк
16 ноября 2024, 11:05
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
На Львовщине из-за ракетной атаки погиб человек
17 ноября 2024, 10:26
Зеленский отреагировал на массированную атаку россиян: враг запустил более 200 воздушных целей
17 ноября 2024, 10:10
На Днепропетровщине враг ударил по депо железнодорожников: есть погибшие и раненые
17 ноября 2024, 10:02
В Днепре в результате российского удара повреждены жилые дома, есть раненый
17 ноября 2024, 09:53
В Николаеве в результате дронового удара погибли две женщины, среди раненых есть дети
17 ноября 2024, 09:01
Массированная атака на Киев: обломки упали на многоэтажку и возле супермаркета
17 ноября 2024, 08:48
В Херсоне россияне атаковали дроном гражданское авто: водитель оказался в горящей легковушке
16 ноября 2024, 18:40
Литовская армия будет перенимать военный опыт Харьковской области
16 ноября 2024, 17:38
Войска РФ обстреляли из артиллерии и БпЛА Казацкое в Херсонской области: ранены гражданские
16 ноября 2024, 17:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Александр Коваленко
Юрий Богданов
Все блоги »