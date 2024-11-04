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04 листопада 2024, 08:25

Суд зняв арешт з київської нерухомості дружини обвинуваченого у держзраді Рабіновича, — ЗМІ

04 листопада 2024, 08:25
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фото: telegraf.com.ua
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Адвокати у жовтні цього року добилися зняття арешту з частини майна, яке належить родині колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича

Як повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

За даними видання, суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик, яка розглядає обвинувальний акт щодо Рабіновича, скасувала арешт трьох житлових будинків загальною площею 1,1 тис. кв. м у Києві і трьох земельних ділянок загальною площею 4,9 га.

Усе це майно до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович. Потім вона його переписала на своє ТОВ "Аліса продакшн", яке згодом відчужила. У цілому, переписування активів сім’ї Рабіновичів відбулося за кілька місяців перед оголошення екснардепу підозри у держзраді.

У суді адвокат ТОВ "Аліса продакшн" зазначила, що на вказане нерухоме майно накладався арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у випадку засудження Вадима Рабіновича. Однак нині начебто ця нерухомість вже не має жодного стосунку до обвинуваченого.

Суддя Смик, скасовуючи арешт трьох будинків і трьох земельних ділянок, дійшла висновків: у березні 2018 року між Вадимом та Іриною Рабіновича було укладено шлюбний договір. Документ передбачав, що набуте дружиною до одруження (тобто до 1 червня 2007 року) є її приватною власністю, а майно, набуте подружжям в період перебування у зареєстрованому шлюбі, є особистою власністю того з подружжя, на чиє ім’я таке воно зареєстроване.

Через тиждень після зняття арешту три земельні ділянки ТОВ "Аліса продакшн" (дві у центі столиці, а третя у Бориспільському районі Київської області) було переписано на будівельні фірми "Маура" і "Стентон".

Що стосується самої справи Вадима Рабіновича, то вона слухається у Печерському райсуді з березня 2024 року. Наступне засідання призначено на лютий 2025 року.

Нагадаємо, у лютому цього року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича.

арешт ОПЗЖ держзрада Нерухомість Рабінович Вадим
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