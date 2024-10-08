Головред "Української правди" заявила про тиск з боку Офісу президента

фото: facebook.com/sevgil.musaieva

Головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва заявила, що Офіс президента тисне на редакцію, блокуючи розміщення на сайті видання реклами

Про це вона сказала у бліцінтерв'ю Інституту масової інформації, передає RegioNews.

Серед викликів, з якими зіткнулася "Українська правда" у 2024 році, Севгіль Мусаєва назвала мобілізацію та тиск із боку Офісу президента.

"Вони блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді” та не приходити на наші заходи", — сказала вона.

До прикладу, як розповіла Мусаєва, в день нещодавнього заходу видання, присвяченого експорту, від участі відмовилися чотири учасники. Головред переконана, що це ознака економічного тиску на редакцію.

"Також мені відомо, що власнику "Української правди” надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію", — додала вона.

Зазначимо, у 2021 році редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Також Томашу Фіалі належить суспільно-політичне видання "НВ".

Нагадаємо, у травні журналісти видання "Українська правда" заявили, що отримали погрози після випуску розслідування "Непридатні", в якому розповідається про розкішне життя 25-річного київського мільйонера Олександра Слобоженка та його товаришів під час загальної мобілізації.