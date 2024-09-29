Нічна атака БпЛА: ППО збила 15 "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, окупанти запустили "шахеди" з Єйська та Курська РФ і мису Чауда – Криму.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю вранці, 29 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждали 11 людей.