Під Вовчанськом Сили оборони знищили скупчення окупантів

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Прикордонники бригади «Гарт» продовжують нищити російських окупантів на Вовчанському напрямку. Загарбників уражають мінометами, ударними БпЛА та скидами з дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Українські захисники завдали вогневих уражень по місцях зосередження особового складу противника в Харківській області.

"До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон". Останні били по цілях як дронами-камікадзе, так і скидами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня українські військові звільнили від російських загарбників Вовчанський агрегатний завод. У ГУР розповіли про успішну операцію.

Раніше прикордонники показали, як уразили позицію і польовий склад боєкомплектів російських окупантів на Вовчанському напрямку.