Прикордонники показали, як уразили російський склад БК на Харківщині

Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...

Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн

20 вересня 2024

План перемоги від Зеленського: чи принесе він мир у 2025 році?

Президент Володимир Зеленський заявив, що в нього вже є готовий план перемоги у війні з Росією. Наступного тижня він його представить Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу, а також двом кандидатам ...