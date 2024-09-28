Прикордонники показали, як уразили російський склад БК на Харківщині
На Вовчанському напрямку воїни Краматорського прикордонного загону виявили позицію і польовий склад боєкомплектів російських окупантів. Ворожі цілі опинилися під ударами
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Завдяки майстерності пілотів позиції ворога уражено за допомогою нічної пташки "Vampire", - йдеться у повідомленні.
Раніше аеророзвідники прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" підірвали на Харківщині російський танк із боєкомплектом. Прикордонники показали кадри епічної детонації БК.
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