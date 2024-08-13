Росія відвела частину підрозділів із Запорізької та Херсонської областей

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Командування російських військ ухвалило рішення про перекидання низки підрозділи із Запорізької та Херсонської областей для оборони Курської області РФ

Про це повідомляє Politico з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, передає RegioNews.

Видання зазначає, що не змогло незалежно підтвердити передислокацію російських військ. При цьому Лиховій зазначив, що йдеться про "відносно невелику" кількість підрозділів.

Він додав, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області. Тому та кількість підрозділів, які вони переміщають, може свідчити про обманний маневр ворога.

Військовий також зазначив, що наразі найгарячіша ситуація на Покровському напрямку фронту. Ворог тут посилює натиск, щоб протидіяти українській операції у Курській області.

Politico зазначає, що операція в Курській області РФ підвищила моральний дух українців та дала поштовх західним партнерам, які хочуть, щоб Україна змінила поле битви на свою користь.

Операція України у Курській області РФ розпочалася вранці 6 серпня. До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 кілометрів квадратних Курської області Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі подій у Курській області росіяни активно перекидають резерви з окупованих територій.

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