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13 серпня 2024, 09:46

Ситуація на фронті 13 серпня та втрати Росії: Генштаб ЗСУ оновив дані

13 серпня 2024, 09:46
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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На фронті в Україні протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Російські удари по Україні

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема:

  • Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області;
  • Нововодяне Луганської області;
  • Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області;
  • Гуляйполе Запорізької області;
  • Бургунка Херсонської області.

Втрати Росії

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 із 38 БпЛА типу "Shahed", якими загарбники атакували Україну.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 12 серпня, Сили оборони України знищили 1160 російських окупантів, 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 36 артсистем.

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