Евакуйованих жителів Курської області хочуть привезти на українські окуповані території

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Евакуйованих жителів Курської області, де зараз ведуться бойові дії, хочуть поселити на окупованих територіях України

Про це заявив очільник окупаційної влади у Запорізькій області Євген Балицький, передає RegioNews.

Він запропонував розмістити евакуйованих росіян у санаторіях на узбережжі Азовського моря - у районі Бердянська та Кирилівки.

Своєю чергою губернатор Курської області РФ Олексій Смирнов запевнив, що перші рейси, які повезуть людей на окуповані території Запорізької області, "незабаром" укомплектують.

Про яку кількість людей ідеться, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі подій у Курській області росіяни активно перекидають резерви з окупованих територій.

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