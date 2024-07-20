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У неділю, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Нагадаємо, 17 липня в Україні вивели з ремонту енергоблок АЕС. Повернення енергоблоку в роботу значно підсилить енергомережу.

Також повідомлялося, що Кабмін скасував відключення світла для деяких районів в Україні.