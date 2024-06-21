Міністр освіти повідомив, чи планують почати навчальний рік у школах раніше

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Міністерство освіти і науки не має намірів розпочинати навчальний рік у школах на місяць раніше, щоб заощадити електроенергію. Однак у зимовий період можливе повернення до змішаного навчання

Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Він наголосив, що школам, на відміну від університетів та закладів професійної технічної освіти, МОН не рекомендувало розпочинати навчальний рік раніше. Тобто школярі почнуть навчання, як і зазвичай, у вересні.

А втім, школам доведеться "працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо", початок занять на 10 годину, пояснив Лісовий. За його словами, у зимовий період у "крайніх випадках" можливе повернення до змішаного або онлайн-навчання.

Міністр наголосив, що близько 30% закладів забезпечені засобами електрогенерації, але "вони різні". Так, за словами Лісового, є "доволі потужні" засоби, які дозволяють закладу освіти працювати загалом, а є "слабкі", які підтримують лише "пункт незламності" у школі.

Нагадаємо, раніше у місті Люботин відкрили першу підземну школу в Харківській області. Цього тижня захисна споруда, в якій можуть одночасно навчатися до 150 учнів, розпочала роботу в тестовому режимі.