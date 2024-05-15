Прикордонники показали, як із кулемета збили російський Shahed

фото: ДПСУ

Бійці «Сталевого кордону» продовжують захищати українське небо. Під час ворожої атаки дронами прикордонники успішно приземлили Shahed окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворожий "мопед" вдалося збити з кулемета "Browning M2".

"Уночі одна з мобільних вогневих груп Держприкордонслужби за допомогою великокаліберного кулемета "Browning M2" знищила ударний БПлА рашистів. Дрон вибухнув у полі, далеко від людських помешкань чи інфраструктурних об’єктів", – йдеться в повідомленні.

Згодом, вже вдень, прикордонники оглянули залишки підбитого Shahed та, за дірками в обшивці російського "мопеда", пересвідчилися наскільки влучною була їхня стрільба.

Нагадаємо, Сили оборони зірвали наступ росіян на Донеччині. На світанку 15 травня окупаційні війська РФ спробували штурмувати позиції захисників на Бахмутському напрямку. Під час штурму росіяни задіяли за два танки та п'ять бронетранспортерів.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку прикордонники вполювали ворожий комплекс РЕБ "Поле-21" та розбили вогневі позиції окупаційних військ РФ.