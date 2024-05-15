Колону спалили вщент: Сили оборони зірвали наступ росіян на Донеччині

фото: ДПСУ

На світанку 15 травня окупаційні війська РФ спробували штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Під час штурму росіяни задіяли за два танки та п'ять бронетранспортерів. Загарбників розбили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Близько 40 окупантів за підтримки двох танків та пʼяти БТР намагалися штурмувати позиції прикордонників на Бахмутському напрямку.

"Бійці бригади "Помста" відстежили противника за допомогою БпЛА, а напередодні замінували всі підходи та під’їзди. В результаті, наступ колони противника зупинено, знищено танк т-64, бтр-82 та близько 10 осіб ворожої піхоти. Ще частину колони окупантів разом з піхотою добивали нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку прикордонники вполювали ворожий комплекс РЕБ "Поле-21" та розбили вогневі позиції окупаційних військ РФ.

Раніше на Бахмутському напрямку пілоти ударних БпЛА бригади "Помста" ліквідували двох російських загарбників, знищили укриття та позашляховик.