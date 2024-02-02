Понад 40 нових зразків озброєння й техніки прийняли до використання в ЗСУ: які саме

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Міноборони в січні допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки українського та іноземного виробництва

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає RegioNews із посиланням на АрміяІнформ.

У новому переліку – САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на 8 одиниць. Також додалося 8 одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

Крім того, у переліку є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

Також були прийняті до використання два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні системи радянської розробки.

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Зокрема, до нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери. Також пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами.

Також українські військові отримають високоточні керовані бомби GLSDB від США.