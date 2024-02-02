Як змінилося ставлення українців до поляків після блокади кордону — результати опитування

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Блокада кордону, яку з листопада 2023 року проводили польські перевізники, не могла не позначитися на суспільній думці. Менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані опитування Info Sapiens та Центру діалогу ім. Мєрошевського. —

Якщо у 2022 році 83% українців позитивно ставились до поляків, то у 2024 таких 44%. Частка нейтрального ставлення зросла з 15% до 45%, а частка поганого - з 1% до 9%.

Загалом 92% українців знають про блокаду польсько-українського кордону.

Опитування проводилися 11-19 січня 2024 року, 9-19 жовтня 2023 року та 11-15 серпня 2022 року. Вибірка дослідження 2024 року складає 1000 респондентів, 2023 року - 1001 респондент, а вибірка дослідження 2022 року - 1036. Всі три опитування проводилися методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

16 січня польські далекобійники, які з початку листопада заблокували деякі прикордонні переходи з Україною, досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинили свій протест.