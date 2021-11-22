Морози зміцніють до -10°: українців попередили про наближення негоди

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Вже з вівторка, 23 листопада, погода в Україні почне змінюватися. До кінця тижня очікуються опади, похолодання і сильний вітер

Про це розповів синоптик Iгор Кибальчич, передає RegioNews.

"23 листопада через незначне падіння тиску над Чорноморсько-Азовським регіоном і розвитком слабкої циклонічної циркуляції пройдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу в більшості областей країни, за винятком північної частини", - розповів він.

У середу, 24 листопада, температура повітря помітно знизиться особливо в нічний час доби. За словами синоптика, традиційно найхолодніше буде в східних і північних областях. Там морози зміцніють місцями до -10° і навіть нижче. До п'ятниці включно, 26 листопада, збережеться стійка і суха погода.

"Ближче до кінця тижня, 27 і 28 листопада, характер погодних умов істотно зміниться. Через встановлення південних процесів, атмосферний тиск почне падати, посилиться вітер Південного і південно-західного напрямків місцями до 15-20 м/с і почнуться опади переважно у вигляді дощу, охоплять всю територію країни", - попередив він.

За даними синоптика, місцями дощі будуть інтенсивними, на півдні України в неділю не виключені також окремі грози. Температура повітря істотно підвищиться.

Кибальчич додав, що до кінця місяця збережеться нестійкий характер погоди і говорити поки що про настання метеорологічної зими не доводиться.