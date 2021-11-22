Морозы окрепнут до -10°: украинцев предупредили о приближении непогоды

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Уже со вторника, 23 ноября, погода в Украине начнет меняться. К концу недели ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает RegioNews.

"23 ноября из-за незначительного падения давления над Черноморско-Азовским регионом и развитием слабой циклонической циркуляции пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей страны, за исключением северной части", - рассказал он.

В среду, 24 ноября, температура воздуха заметно снизится особенно в ночное время суток. По словам синоптика, традиционно холоднее всего будет в восточных и северных областях. Там морозы окрепнут местами до -10° и даже ниже. До пятницы включительно, 26 ноября, сохранится устойчивая и сухая погода.

"Ближе к концу недели, 27 и 28 ноября, характер погодных условий существенно изменится. Через установление южных процессов, атмосферное давление начнет падать, усилится ветер южного и юго-западного направлений местами до 15-20 м/с и начнутся осадки преимущественно в виде дождя, охватят всю территорию страны", - предупредил он.

По данным синоптика, местами дожди будут интенсивными, на юге Украины в воскресенье не исключены также отдельные грозы. Температура воздуха существенно повысится.

Кибальчич добавил, что до конца месяца сохранится неустойчивый характер погоды и говорить пока что о наступлении метеорологической зимы не приходится.