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19 листопада 2021, 09:42

Через сильний вітер в Україні оголосили штормове попередження

19 листопада 2021, 09:42
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Фото: iз відкритих джерел
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На сьогодні, 19 листопада, у західних областях України через сильний вітер оголосили штормове попередження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укргідрометцентр.

"19 листопада в західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Штормовое предупреждение по Украине на 19 ноября / скриншот meteo.gov.ua

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