Через сильний вітер в Україні оголосили штормове попередження
На сьогодні, 19 листопада, у західних областях України через сильний вітер оголосили штормове попередження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укргідрометцентр.
"19 листопада в західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в попередженні.
Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
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