Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг
Автомобілістам приготуватися!
За даними Sinoptik.ua, 19 листопада в Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях очікується мокрий сніг. При цьому середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах 2–4 °С, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля (до –2…−4 °С).
Через такі погодні примхи асфальт може перетворитися на дзеркало — будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся дистанції та допустимої швидкості! В ідеалі — просто відкладіть поїздку на кілька днів.
Адже, за прогнозом, уже 20–21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до 9 °С.
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