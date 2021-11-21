На фронте сутки прошли почти без обстрелов и без потерь

Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В направлении Песок противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, за российские оккупанты за сутки 19 ноября 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.