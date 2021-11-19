На фронте погиб украинский военный, враги продолжают обстрелы из крупных калибров

Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 ноября, один украинский военнослужащий погиб, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Южного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

За минувшие сутки подразделениями полиции сводных отрядов проверено 3293 транспортных средства, 3460 человек, 3 человека - на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации, а также выявлено 49 административных правонарушений и раскрыто 32 преступления.

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовало 1556 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 1225 человек.

В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2,5 гектара территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.