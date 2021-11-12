Прогноз погоди на вихідні 13–14 листопада: ясні дні та нічні морози
Знаєте, чим займалися наші пращури 13 листопада? Прислухалися до щебету горобців! За народною прикметою, чим голосніше цвірінькають птахи, тим тепліше буде найближчими днями
Погода на вихідні 13–14 листопада: час діставати зимовий одяг
Субота принесе ясну погоду без опадів по всій території України. До 6–8 °С удень очікується у Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій та Донецькій областях. Трохи прохолодніше, до 4–6 °С, буде в Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Хмельницькій областях. Максимальні показники — 9–11 °С — очікуються у південних та західних областях. А справжнім рекордсменом, за даними Sinoptik.ua, цими вихідними стануть Чернівці: вдень повітря тут прогріється до 12 °С, а ось вночі можливі морози до -7 °С.
Уже в неділю 14 листопада стовпчики термометрів опустяться на 2–3 градуси в усіх регіонах України — саме час готувати рукавички та теплі шапки! Вдень найхолодніше буде на Харківщині та Луганщині, у Сумській і Чернігівській областях — не вище 2–5 °С. Найтепліша неділя чекає жителів півдня та заходу. Так, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях повітря прогріється до 8–10 °С, на Львівщині та Закарпатті — до 6–7 °С. На решті території України середня температура становитиме лише 4–6 °С.
Погода на початку тижня
З понеділка, за інформацією Sinoptik.ua, в Україну прийде похолодання. Перші денні заморозки до -1 °С та сильний вітер до 12 м/с очікуються у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Луганській, Харківській та Полтавській областях. Вогко, але без морозів буде у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Києві та Чернівцях, а також на заході країни. Прийде перший сніг — опади накриють схід України вдень понеділка. Якщо ви вже запланували на цю дату складну зачіску чи макіяж, радимо взяти таксі! А ось на Закарпатті та півдні осіннє тепло ще трохи затримається — погода на понеділок у цих регіонах буде ясною, стовпчик термометра підніметься до 5–7 °С.
І трохи хороших новин
Раптове похолодання — не привід сумувати! За народними прикметами, холодна погода на 14 листопада, в день Кузьми та Дем'яна, віщує м'яку та теплу зиму. А ще саме у похмурому листопаді розпочинається довгоочікуваний сезон хурми — якщо вірити нутриціологам, цей фрукт поліпшує настрій та допомагає підтримувати імунітет.