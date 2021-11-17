В Україну прийде потепління: синоптики назвали дату
В Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі
Як пише RegioNews, потепління прийде в Україну вже 20 листопада.
У цей день на заході потеплішає до +10 градусів вдень, а вночі - +2 +6. На півночі і в центрі країни вдень очікується +5+9, а вночі +1+3.
У східних областях вдень прогнозують + 3 +7, а вночі 0 + 2. Південь країни - вдень + 7 +11, а вночі +2 +7. Але в цих регіонах буде невеликий дощ.
Телпа погода очікується і наступного дня-21 листопада. Але 19 листопада будуть сильні дощі майже по всій країні.
Раніше ми писали, що буквально через кілька днів в Україні очікується сніг.
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