В Україну прийде потепління: синоптики назвали дату

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В Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі

Як пише RegioNews, потепління прийде в Україну вже 20 листопада.

У цей день на заході потеплішає до +10 градусів вдень, а вночі - +2 +6. На півночі і в центрі країни вдень очікується +5+9, а вночі +1+3.

У східних областях вдень прогнозують + 3 +7, а вночі 0 + 2. Південь країни - вдень + 7 +11, а вночі +2 +7. Але в цих регіонах буде невеликий дощ.

Телпа погода очікується і наступного дня-21 листопада. Але 19 листопада будуть сильні дощі майже по всій країні.

Раніше ми писали, що буквально через кілька днів в Україні очікується сніг.