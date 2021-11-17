В Украину придет потепление: синоптики назвали дату
В Украину идет потепление после сильных дождей. Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью
Как пишет RegioNews, потепление придет в Украину уже 20 ноября.
В этот день на западе потеплеет до +10 градусов днем, а ночью - +2 +6. На севере и в центре страны днем ожидается +5+9, а ночью +1+3.
В восточных областях днем прогнозируют +3 +7, а ночью 0 +2. Юг страны - днем +7 +11, а ночью +2 +7. Но в этих регионах будет небольшой дождь.
Телпа погода ожидается и на следующий день - 21 ноября. Но 19 ноября будут сильные дожди почти по всей стране.
Ранее мы писали, что буквально через несколько дней в Украине ожидается снег.
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