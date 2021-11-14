Кордон України посилять комплексами Нептун

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Міністр оборони Олексій Резніков в рамках робочого візиту в місто Бердянськ Запорізької області заявив, що в найближчому майбутньому для захисту південного кордону України будуть передані берегові ракетні комплекси Нептун

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України знаходиться протикорабельний комплекс Нептун. Від себе особисто зроблю все від мене залежне, щоб у найближчій перспективі даний комплекс заступив на бойове чергування для захисту південних рубежів", - сказав Резніков.

При цьому він зазначив, що Військово-морські сили активно посилюються за допомогою західних союзників, зокрема США.

Міністр нагадав, що зараз два катери типу Island морським шляхом здійснюють перехід в Україну, два - вже передані флоту, як і перший безпілотний комплекс Bayraktar. Крім того, на Турецькій верфі почалося будівництво корпусу головного корвета типу ADA для потреб України.

"Після окупації Криму та окремих районів Донбасу і Луганської області Росія намагається де-факто окупувати і Азовське море. Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей і розвиток Військово-Морських Сил в цілому є одним з пріоритетів", - підкреслив Резніков.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони додатково придбає розвідувально-ударні безпілотні комплекси Bayraktar ("Байрактар") для потреб Збройних Сил України.