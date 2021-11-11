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11 листопада 2021, 16:19

Ракети, вибухівка та комплектуючі до танків: СБУ передала Міноборони "трофеїв" на мільярд гривень

11 листопада 2021, 16:19
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України передала партію озброєння Міністерству оборони України загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка СБУ вилучила у ході спецоперацій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБ, озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях і перебувало під арештом.

"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України", - підкреслили в СБУ.

Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міноборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн: зброю (гранатомети); боєприпаси (міни та постріли до гранатометів); вибухові речовини (тротил); 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них; складові до вогнепальної нарізної зброї; двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ"); комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню; фосфорні та соляні кислоти.

У СБУ пояснили, що російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Як повідомлялося, в Києві Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Росія озброєння СБУ Міноборони

 
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